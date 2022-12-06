Песков заявил о постоянной защите нефтяной инфраструктуры России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нефтяная инфраструктура страны находится под постоянной защитой, а на фоне атак со стороны Украины принимаются дополнительные меры повышения безопасности.

«Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами во вторник, 6 декабря.

Песков также добавил, что линия киевского режима на продолжение нападений на территорию РФ является фактором опасности.

Ранее в этот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в районе местного аэродрома произошел пожар на нефтенакопителе. Причиной возгорания он назвал атаку дрона. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Вместе с тем желтый уровень террористической опасности в регионе было решено продлить еще на 15 суток.

5 декабря в Минобороны РФ сообщили о попытке украинских беспилотников атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое военных погибли, еще четыре человека пострадали. В результате трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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