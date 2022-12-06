Реклама
Прямой эфир
Авто
На заводе «Москвич» до конца 2022 года соберут 200 электромобилей
Наука
Южная Корея открыла центр по разработке космических беспилотников
Авто
Продажи новых авто в Германии в ноябре 2022 года выросли на 31%
Армия
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных
Мир
Французы восхитились видео с Путиным за рулем авто на Крымском мосту
Политика
Ушаков заявил об отсутствии реальных шагов от Макрона для диалога с Путиным
Авто
Mercedes выпустил самый быстрый S-класс в версии AMG
Мир
Путин обсудил с Жапаровым двустороннюю повестку
Армия
Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
Мир
ВСУ выпустили по центру Донецка 14 снарядов из РСЗО «Град»
Мир
Экс-глава сил НАТО Ставридис назвал атаки на аэродромы РФ опасным поворотом в конфликте
Экономика
Новак назвал последствия введения потолка цен на российскую нефть

В Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии по старости в декабре 2022 года

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты намерены внести в Госдуму законопроект, согласно которому с декабря текущего года предлагается выплачивать ежегодную дополнительную пенсию по старости по аналогии с 13-й зарплатой на предприятиях. Соответствующий документ предложили 5 декабря парламентарии фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым.

Изменения предлагается внести в закон «О страховых пенсиях».

Расчетная запись: выплаты работающим пенсионерам пока индексировать не будут
Почему правительство отклонило законопроект ЛДПР и когда власти вернутся к этой идее

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия)», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметил Миронов, пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, в связи с чем государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат. По словам политика, сроки предложенной его партией 13-й выплаты не случайны, потому что перед праздниками люди активнее начинают брать в долг.

«Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам, которые считаются привлекательными заемщиками. Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов», — цитирует Миронова ТАСС.

Ранее во вторник зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ, член фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева сообщила, что в России хотят отменить налоги для пенсионеров, занятых в ЖКХ, то есть подоходные и страховые отчисления с вознаграждений членов советов домов, которые занимаются общими делами. Иначе пожилые люди теряют возможность индексации пенсии, так как данная деятельность не может быть работой в прямом смысле слова, поскольку отсутствует заключение трудовых договоров.

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко попросили главу кабинета министров РФ Михаила Мишустина разрешить социальным педагогам в школах выход на досрочную пенсию из-за особенностей работы с трудными детьми.

Ранее, 2 декабря, президент России Владимир Путин пообещал обсудить вопрос индексации пенсий для работающих инвалидов. Российский лидер в целом поддержал идею, отметив, что необходимо только проработать данный вопрос в правительстве.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022