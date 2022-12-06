В Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии по старости в декабре 2022 года

Депутаты намерены внести в Госдуму законопроект, согласно которому с декабря текущего года предлагается выплачивать ежегодную дополнительную пенсию по старости по аналогии с 13-й зарплатой на предприятиях. Соответствующий документ предложили 5 декабря парламентарии фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым.

Изменения предлагается внести в закон «О страховых пенсиях».

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия)», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметил Миронов, пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, в связи с чем государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат. По словам политика, сроки предложенной его партией 13-й выплаты не случайны, потому что перед праздниками люди активнее начинают брать в долг.

«Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам, которые считаются привлекательными заемщиками. Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов», — цитирует Миронова ТАСС.

Ранее во вторник зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ, член фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева сообщила, что в России хотят отменить налоги для пенсионеров, занятых в ЖКХ, то есть подоходные и страховые отчисления с вознаграждений членов советов домов, которые занимаются общими делами. Иначе пожилые люди теряют возможность индексации пенсии, так как данная деятельность не может быть работой в прямом смысле слова, поскольку отсутствует заключение трудовых договоров.

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко попросили главу кабинета министров РФ Михаила Мишустина разрешить социальным педагогам в школах выход на досрочную пенсию из-за особенностей работы с трудными детьми.

Ранее, 2 декабря, президент России Владимир Путин пообещал обсудить вопрос индексации пенсий для работающих инвалидов. Российский лидер в целом поддержал идею, отметив, что необходимо только проработать данный вопрос в правительстве.