Американист оценил шансы экс-советника Трампа Болтона стать президентом США

Экс-помощник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон не имеет достаточного опыта и популярности для того, чтобы руководить страной. Об этом 6 декабря «Известиям» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев.

Ранее в этот день Болтон сообщил, что может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

«Болтон — по аналогии с русским словом «болтун». Он много чего говорит, и он совершенно откровенный радикал, ястреб, у которого шансов практически нет. И влияния, популярности у него нет. Никогда он не занимался такой массовой политикой. Он был назначенцем, бюрократом правительственным на разных должностях, в основном ко внешней политике имел отношение, но этого явно недостаточно для участия в избирательной кампании», — сказал Рогулев.

Советником президента Трампа по нацбезопасности Болтон был с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. А в начале 2000-х годов он также являлся заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности при президенте США Джордже Буше-младшем.

Ранее, 26 ноября, в Минобороны РФ заявили о наличии данных о том, что Болтон был соавтором документа о необходимости создания биологического оружия для модернизации американской армии и обеспечения лидерства Соединенных Штатов в мире. Как отметил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, еще в представленном в 2000 году докладе «Перестройка обороны Америки», соавтором которого является Болтон, было отмечено, что «для достижения позиции мирового лидерства» США нужно сохранить превосходство своих Вооруженных сил. И одним из путей для этого является создание биологического оружия.

До этого, 15 ноября, Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Заявку на президентские выборы в 2024 представители Трампа опубликовали накануне его выступления. Трамп выдвигается от Республиканской партии.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. Нынешним президентом является демократ Джо Байден, который 9 ноября также объявил о том, что планирует избираться на второй президентский срок.