Четыре человека пострадали в ДТП с пьяным водителем под Нижним Тагилом

Два легковых автомобиля столкнулись на Свердловском шоссе под Нижним Тагилом. Травмы получили четыре человека.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением, в результате чего он оказался на встречной полосе. В результате кроссовер столкнулся с машиной Hyundai Sonata. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Водитель второй машины был госпитализирован с сотрясением головного мозга. У двух его пассажирок выявлены ссадины, от помощи медиков они отказались. У водителя Nissan диагностированы резаные раны головы и шеи. В ходе проверки алкотестер показал у мужчины содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 0,902 мг/л, что соответствует средней степени опьянения. В отношении автомобилиста составлено два административных протокола, ему грозит лишение водительского удостоверения на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.