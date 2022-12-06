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Стая собак набросилась на ребенка в Тынде

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В Тынде в Амурской области стая собак напала на девочку. Информация об этом появилась в городских пабликах. По этим данным, нападение произошло около 12:45 у гимназии. Стая окружила девочку, одна из собак укусила ребенка за руку.

Помог девочке мужчина, проезжавший мимо на автомобиле. Он отогнал собак, усадил пострадавшую в машину и наложил чистую ткань на окровавленную руку. Мужчина отвез девочку и ее родителей в больницу, пишет Амурская служба новостей.

По факту случившегося городская прокуратура проводит проверку. Выяснилось, что на восьмилетнюю школьницу напала стая из 10 собак. Инцидент произошел возле магазина на улице Московских строителей. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что в Саратове ученик седьмого класса пострадал от бродячей собаки. Это стало уже вторым нападением за сутки в Кировском районе города.

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