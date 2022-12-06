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Около 14 тыс. л нелегального алкоголя изъяли в Томской области в 2022 году

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Власти и полиция Томской области изъяли порядка 14 тыс. л незаконного алкоголя с начала 2022 года. Это почти в 22 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

По словам начальника департамента лицензирования и регионального государственного контроля Александра Деева, ведомство изъяло 4 тыс. л алкоголя, еще свыше 10 тыс. л изъяли полицейские. Об этом пишет РИА «Томск». При снижении объема изъятого алкоголя наблюдается рост нелегальной торговли спиртным. Причиной этому стал мораторий на проверки предприятий и предпринимателей, который был введен в мае 2022 года.

В 2021 году в регионе изъяли 303 тыс. л нелегального алкоголя.

В сентябре около 5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Якутске. Емкости были обнаружены в помещениях продовольственного магазина, в гараже и салоне автомобиля.

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