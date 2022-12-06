Новый путеводитель по Колыме выпустили в Магадане

В Магадане состоится презентация современного путеводителя по Колыме. В него включены пешеходные, альпинистские, речные и исторические маршруты, а также автомобильные и морские путешествия.

В региональном Туристском информационном центре ИА MagadanMedia рассказали, что на страницах путеводителя размещены 18 маршрутов по природным достопримечательностям региона, бывшим колымским рудникам, поселкам, построенным вдоль Колымской трассы.

В книге также есть семь карт-схем, а также большая складная карта Магаданской области. У этого путеводителя пока аналогов нет, сказали в центре.

Книгу выпустили Агентство по туризму Магаданской области, Туристский информационный центр при поддержке компании «Полюс» совместно с московским изданием «Аякс-пресс».

Ранее сообщалось, что в Калуге появился путеводитель по промышленному туризму. В этом пособии приводится подробная информация о 14 предприятиях Калужской области.