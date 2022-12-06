Прокуроры начали проверку после жалоб на холод в домах в Облучье

Прокуратура ЕАО проводит проверку после сообщений о нарушении температурного режима в многоквартирных домах в детском саду города Облучье. На холод в квартирах, в частности, пожаловались жители домов по улицам Пролетарская, Ключевая и Интернациональная.

Для того чтобы оценить ситуацию с теплоснабжением, старший помощник прокурора района Екатерина Старостина и представители ресурсоснабжающей организации выехали в котельную.

Во время осмотра выяснилось, что в котельной температура теплоносителя на подающем и обратном трубопроводах не соответствует графику температурного режима. При этом в квартирах температура составляла +18 градусов и ниже, а в детском саду в помещениях было +17 градусов.

По результатам проверки ведомство примет меры прокурорского реагирования. Виновных привлекут к ответственности, пишет ИА EAOMedia.