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Площадь пожара на аэродроме под Курском составила 500 кв. м

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Фото: t.me/kurskadm
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Площадь пожара на аэродроме в пригороде Курска составляет около 500 кв. м. Об этом сообщает 5 декабря «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

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На месте пожара развернуты три боевых участка, специалисты проводят пенную атаку и обваловку нефтенакопителя, чтобы огонь не перешел на соседние емкости. Московская железная дорога отправила на место ЧП три пожарных поезда с пенообразователями, прибытие которых ожидается.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Всего к тушению возгорания привлечены более 50 человек и 14 единиц техники.

Ранее утром во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в районе регионального аэродрома загорелся нефтенакопитель. Причиной пожара он назвал атаку дрона. Уточнялось, что из-за возгорания в районе аэродрома отменили занятия в школах в поселке Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.

Тогда же губернатор добавил, что решением антитеррористической комиссии в Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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