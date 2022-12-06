Глава нацсовета Латвии по СМИ заявил об аннулировании лицензии на вещание канала «Дождь»
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- Глава нацсовета Латвии по СМИ заявил об аннулировании лицензии на вещание канала «Дождь»
Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь»). Об этом во вторник, 6 декабря, заявил председатель совета Иварс Аболиньш в Twitter.
По его словам, работа телеканала угрожает национальной безопасности Латвии и общественному порядку в стране. Решение об отзыве лицензии принято утром во вторник, отметил он.
«Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убежден, что руководство «ТВ Дождь» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — подчеркнул он.
Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря.
Совет также намерен просить заблокировать трансляции телеканала на платформе YouTube.
Ранее, 1 декабря, в эфире «Дождя» телеведущий Алексей Коростелев сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».
После этого его уволили с работы, а Латвия инициировала процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала.
«Дождь» получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня.
Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь» 1 марта.