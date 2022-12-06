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Глава нацсовета Латвии по СМИ заявил об аннулировании лицензии на вещание канала «Дождь»

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь»). Об этом во вторник, 6 декабря, заявил председатель совета Иварс Аболиньш в Twitter.

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По его словам, работа телеканала угрожает национальной безопасности Латвии и общественному порядку в стране. Решение об отзыве лицензии принято утром во вторник, отметил он.

«Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убежден, что руководство «ТВ Дождь» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — подчеркнул он.

Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря.

Совет также намерен просить заблокировать трансляции телеканала на платформе YouTube.

Ранее, 1 декабря, в эфире «Дождя» телеведущий Алексей Коростелев сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

После этого его уволили с работы, а Латвия инициировала процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала.

«Дождь» получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня.

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь» 1 марта.

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