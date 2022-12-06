Карантин по АЧС введут в ЕАО

В Облученском районе ЕАО в ближайшее время введут карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Представление об установлении ограничительных мероприятий на имя губернатора направил региональный департамент ветеринарии.

Подобное решение принято из-за обнаружения фрагмента генома вируса АЧС в пробах биоматериала.

ИА EAOMedia поясняет, что заболевание относится к числу особо опасных болезней и включено в перечень заразных, по которым может вводиться карантин.

Ранее сообщалось, что в Татарстане поголовье свиней сократилось в три раза из-за АЧС. Если на момент регистрации заболеваемости местные жители содержали 19 тыс. голов, то после проведения мероприятий их было уже 6 тыс.