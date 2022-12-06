ФСБ РФ попросила суд арестовать вице-премьера Украины Верещук

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) просит суд в Москве арестовать заочно вице-премьера Украины Ирину Верещук за нарушение территориальной целостности России. Об этом стало известно 5 декабря из сообщения Лефортовского суда.

Такие же меры ФСБ России просит принять суд и по отношению к первому заместителю главы МИД Украины Эмине Джапаровой.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 280.2 УК РФ «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации», — цитирует ТАСС представителя суда.

Отмечается, что ведомство в связи с разбирательством по уголовному делу объявило Верещук и Джапарову в международный розыск.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что Московский городской суд признал законным заочный арест украинки Натальи Вовк, которая обвиняется в убийстве Дарьи Дугиной, дочери российского общественного деятеля Александра Дугина. В суде сообщили, что срок предварительного следствия продлен до января 2023 года. Также известно, что Вовк находится в международном розыске.

2 ноября в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю сообщили, что Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего в Крыму диверсию на линии электропередачи. О задержании в Крыму агента СБУ сообщалось в этот же день.