Пенсионерка лишилась около 2 млн рублей из-за мошенников в Омске

Полиция в Омске возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 67-летней женщины. Пенсионерка лишилась около 2 млн рублей.

По словам потерпевшей, она увидела в социальных сетях рекламу с предложением дополнительного заработка. Женщина оставила заявку и указала свой номер телефона. Позже жительнице Ленинского округа позвонил незнакомец, который предложил доход от инвестиций в драгоценные металлы и биткоины. Об этом сообщает ИА «Город55».

Пенсионерка следовала инструкциям собеседника и пополнила личный брокерский счет на 8 тыс. рублей. Тогда мошенник стал убеждать женщину, что размер дохода будет меняться в зависимости от количества вложенных денег. Сначала пенсионерка перевела на счет 800 тыс. рублей из собственных накоплений, затем она оформила кредиты под залог жилья. С женщиной постоянно связывались лжеброкеры, которые показывали ей различные графики. Мошенники перестали выходить на связь, как только пенсионерка захотела вывести средства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В Калуге мошенники убедили мужчину, что он может получить заработок на бирже. Потерпевший лишился более чем 4 млн рублей.