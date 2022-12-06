Пилотный проект по внедрению соцстандарта запустят в Хабаровском крае

Хабаровский край стал участником проекта по внедрению регионального стандарта. Он единственный из субъектов Дальнего Востока вошел в тройку призеров акселератора социальных решений Агентства стратегических инициатив.

Региональный соцстандарт станет одним из ключевых элементов Национальной социальной инициативы. Стартует внедрение регионального соцстандарта на следующей неделе. Его главная задача — сформировать необходимую инфраструктуру для реализации лучших практик и решений, которые направлены на повышение качества и доступности социальных услуг.

В рамках внедрения стандарта в крае появится Совет по качеству жизни. Его возглавит губернатор Михаил Дегтярев. Об этом стало известно после встречи главы региона с авторами пилотного проекта «Правила счастья».

Как пишет ИА AmurMedia, в основу информационно-просветительского проекта для молодежи взята ситуация планирования и рождения ребенка. По словам замглавы правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, сейчас в Хабаровском крае, как и по всей стране, наблюдается снижение уровня рождаемости. Сдвигается вправо и возраст: в крае в среднем впервые рождают ребенка женщины в 28,6 лет.

Проект «Правила счастья» должен улучшить ситуацию, уверен его руководитель и региональный сервисный уполномоченный Хабаровского края Александр Руденко. Непосредственные участники проекта, студенты одного из техникумов Хабаровска, уже рассказали, что система ценностей и жизненных приоритетов сдвинулась в пользу семьи.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что в Хабаровском крае более 20 различных организаций помогают бездомным пережить холода. Получить социальные услуги такая категория людей может в 15 государственных учреждениях. С ними также работают семь некоммерческих организаций.