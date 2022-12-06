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Один человек погиб в массовом ДТП в центре Оренбурга

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Два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком в центре Оренбурга. Один человек погиб.

Авария произошла утром 5 декабря на пересечении переулка Кустарного и улицы Мусы Джалиля. По данным РИА «Оренбуржье», водитель Renault Logan во время поворота налево не предоставил преимущество машине «ВАЗ-2107». После этого отечественный автомобиль врезался в машину «ГАЗ-С42R33», которая следовала во встречном направлении.

Водитель «ВАЗ» был госпитализирован с травмой головы. Вечером 5 декабря он скончался в медицинском учреждении, уточняет 56orb.ru. Пассажирка одного из автомобилей госпитализирована.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении автомобиля «ВАЗ-2109» с тягачом Renault в Новосибирске. 18-летний водитель легковушки и его 17-летний пассажир погибли.

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