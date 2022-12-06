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Ушаков заявил о консолидации элит и общества в РФ перед лицом внешнего давления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Российской Федерации существует консолидация общества и элит перед беспрецедентным внешним давлением, заявил 6 декабря помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков на Примаковских чтениях.

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По его словам, задачи внешней политики России связаны с достижением целей национального, экономического развития, с идейным позиционированием РФ как оплота «нормальных традиционных ценностей — этических, семейных, патриотических».

«Для проведения такого курса у России есть хорошая основа. Это консолидация всего российского общества и российских элит перед лицом нынешнего беспрецедентного внешнего давления», — заявил Ушаков.

Среди преимуществ внешней политики Российской Федерации он назвал сбалансированность, открытость, богатые традиции «страновой и региональной дипломатии».

Ранее, 9 ноября, президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей. Как уточняется в документе, традиционные ценности кроме жизни, прав и свобод включают крепкую семью, историческую память, единство народов и преемственность поколений. К ним же относятся патриотизм, служение Отечеству и нравственные идеалы.

Российский лидер 27 октября рассказал, что отличие традиционных ценностей от неолиберальных в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиций конкретного общества, его культуры и исторического опыта.

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