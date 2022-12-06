Губернатор Курской области заявил об атаке беспилотника в районе аэродрома

Курский губернатор Роман Старовойт утром во вторник, 6 декабря, сообщил о возгорании нефтенакопителя, находящегося в районе курского аэродрома. Пожар, по его словам, произошел в результате атаки беспилотника.

«Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Старовойт также добавил, что после случившегося состоялось заседание антитеррористической комиссии, в ходе которого было решено продлить желтый уровень террористической угрозы еще на 15 суток.

Из-за инцидента возле аэродрома 6 декабря отменены занятия в двух школах — в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.

Режим террористической опасности действует в Курской области с 11 апреля. Тогда Старовойт заявлял о возможных провокациях со стороны украинских националистов.