В Россию привезли новый кроссовер Mazda CX-60

Российские дилеры стали принимать заказы на поставки новой модели кроссовера Mazda — CX-60. Цены на машину варьируются в РФ от 4 000 000 рублей до 5 640 000 рублей, сообщила 6 декабря «Российская газета».

Кроссовер Mazda CX-60 является первым подзаряжаемым гибридом марки с возможностью подзарядки батарей от внешних источников питания PHEV. Прежде компания таких машин не выпускала.

В основном CX-60 предлагают с новым турбодизелем объемом 3,3 л и мощностью 254 л.с., который работает в составе установки мягкого гибрида с 48-вольтным стартер-генератором.

В салоне нового автомобиля есть цифровая приборная панель (раньше у моделей Mazda ее не было) и крупный 12,3-дюймовый планшет медиасистемы.

В основе модели CX-60 длиной лежит новая модульная платформа Skyactiv Scalable Architecture. В плане подвески нововведений нет: спереди — двухрычажная, сзади — так называемая многорычажка. В штатной комплектации автомобиль получил систему антикрена кузова в поворотах.

Mazda CX-60 впервые появилась в Европе летом 2022 года.

23 ноября Mazda Motor представила стратегию, направленную на выпуск машин на электротяге. План состоит из трех этапов. В 2023–2024 годах будет сделан упор на разработку подзаряжаемых и последовательных гибридных машин. К 2025–2027 году планируется представить новые модели электромобилей, а затем компания приступит к массовому производству самых удачных электрокаров, выход которых намечен на 2030 год. В ближайшем будущем, в 2023 году, Mazda покажет гибрид, чья силовая установка будет сделана на основе роторно-поршневого двигателя.