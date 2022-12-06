Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg сообщило о планах США поставить Тайваню около 100 ракет для ЗРК Patriot
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на маслозаводе в Адыгее
Общество
В Москве открылась регистрация на катки фестивальных площадок
Мир
Министры обороны Украины и США обсудили усиление системы ПВО ВСУ
Мир
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Мир
В США начали проверку Neuralink из-за жалоб на испытания на животных
Мир
Один человек погиб из-за взрыва на водопроводной станции в Токио
Мир
Премьера Польши Моравецкого призвали к отставке после слов об Украине
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил о возгорании в районе аэродрома
Мир
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Общество
Число погибших после взрыва в Нижневартовске увеличилось до восьми
Экономика
Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября

Минобороны КНР выразило протест в ответ на доклад Пентагона об армии Китая

Минобороны КНР заявило протест на доклад Пентагона о развитии армии Китая в 2022 году
0
Фото: Global Look Press/Jiang Hongjing
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны КНР выразило протест и сделало строгое представление США из-за ежегодного доклада Пентагона о развитии армии Китая в 2022 году. Об этом заявил 6 декабря официальный представитель ведомства Тань Кэфэй в аккаунте минобороны в соцсети WeChat.

К себе манила: вице-президент США настраивает Филиппины против Китая
Почему островное государство совсем не хочет ссориться с Пекином

По его словам, американский доклад искажает политику нацобороны страны, военную стратегию и является грубым вмешательством во внутренние дела Китая по вопросу Тайваня.

«Это старый трюк по сгущению красок и раздуванию так называемой китайской военной угрозы. Китайская сторона выражает в связи с этим сильное недовольство и решительный протест, уже сделала строгое представление американской стороне», — отметил он.

Китай всегда придерживался оборонительной военной политики, вносил вклад в глобальное развитие и защищал мировой порядок, подчеркнул он.

«Развитие военной мощи Китая нацелено на защиту государственного суверенитета, безопасности и интересов развития. Независимо от его масштабов оно никогда не будет стремиться к гегемонии и экспансии», — продолжил представитель минобороны Китая.

Кэфей призвал Вашингтон отказаться от менталитета холодной войны, прекратить делать ошибочные заявления и публиковать соответствующие доклады.

Как отмечает «Газета.Ru», ранее, 5 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта с этой страной. Блинкен отметил, что важно искать пути кооперации с Пекином по общим вопросам.

В конце ноября стало известно, что разведывательное управление Пентагона (DIA) объявило о создании аналитическо-экспертной группы для отслеживания деятельности Китая, полноценная работа которой начнется в начале 2023 года. Отмечается, что благодаря работе данной группы разведка Пентагона получит архив с данными о Китае и его передовых технологиях.

13 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились перед саммитом G20. Они обсудили разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между двумя странами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022