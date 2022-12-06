Минобороны КНР выразило протест в ответ на доклад Пентагона об армии Китая
Министерство обороны КНР выразило протест и сделало строгое представление США из-за ежегодного доклада Пентагона о развитии армии Китая в 2022 году. Об этом заявил 6 декабря официальный представитель ведомства Тань Кэфэй в аккаунте минобороны в соцсети WeChat.
По его словам, американский доклад искажает политику нацобороны страны, военную стратегию и является грубым вмешательством во внутренние дела Китая по вопросу Тайваня.
«Это старый трюк по сгущению красок и раздуванию так называемой китайской военной угрозы. Китайская сторона выражает в связи с этим сильное недовольство и решительный протест, уже сделала строгое представление американской стороне», — отметил он.
Китай всегда придерживался оборонительной военной политики, вносил вклад в глобальное развитие и защищал мировой порядок, подчеркнул он.
«Развитие военной мощи Китая нацелено на защиту государственного суверенитета, безопасности и интересов развития. Независимо от его масштабов оно никогда не будет стремиться к гегемонии и экспансии», — продолжил представитель минобороны Китая.
Кэфей призвал Вашингтон отказаться от менталитета холодной войны, прекратить делать ошибочные заявления и публиковать соответствующие доклады.
Как отмечает «Газета.Ru», ранее, 5 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта с этой страной. Блинкен отметил, что важно искать пути кооперации с Пекином по общим вопросам.
В конце ноября стало известно, что разведывательное управление Пентагона (DIA) объявило о создании аналитическо-экспертной группы для отслеживания деятельности Китая, полноценная работа которой начнется в начале 2023 года. Отмечается, что благодаря работе данной группы разведка Пентагона получит архив с данными о Китае и его передовых технологиях.
13 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились перед саммитом G20. Они обсудили разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между двумя странами.