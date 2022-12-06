АвтоВАЗ выпустил уже 200 тыс. машин в 2022 году

С конвейера АвтоВАЗа сошел 200-тысячный автомобиль, выпущенный в 2022 году. Им стал седан Lada Granta с кондиционером, двумя подушками безопасности, аудиосистемой и другими опциями, сообщила 6 декабря пресс-служба предприятия.

На предприятии отметили, что Granta является лидером российского авторынка. Продажи модели в ноябре текущего года превысили 13 тыс. автомобилей, что на 80% больше показателей ноября 2021 года.

«План производства выполняется в соответствии с графиком, и мы подтверждаем намерение выпустить 220 тыс. новых автомобилей по итогам 2022 года. В текущих условиях санкционного давления и разрыва логистических цепочек коллектив АвтоВАЗа совершает настоящий трудовой подвиг. Мы чувствуем эффективную поддержку наших акционеров и профильного министерства. АвтоВАЗ продолжает активно работать над возобновлением выпуска Vesta, Largus, а также развивать ряд новых проектов», — рассказал гендиректор предприятия Максим Соколов.

В 200 тыс. автомобилей, выпущенных на АвтоВАЗе в течение 11 месяцев 2022 года, вошли как модели Lada, так и автомобили, собранные по контракту с Renault, а также сборочные комплекты, уточнила пресс-служба завода.

5 декабря Соколов сообщил, что допускает возможность сборки на предприятии автомобилей из дружественных стран. На АвтоВАЗе рассматривают возможность совместного производства автомобилей классов C и D на одной из своих площадок с партнерами из дружественных стран. Окончательных договоренностей еще нет, но Соколов уточнил, что речь идет только о техническом сотрудничестве, акционерами АвтоВАЗа привлеченные автокомпании в любом случае не станут.