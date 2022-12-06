Премьера Польши Моравецкого призвали к отставке после слов об Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости продолжить помощь Украине, заявление политика, опубликованное в Twitter 6 декабря, вызвало гнев польских пользователей.

Как написал Моравецкий, недавний обстрел украинской инфраструктуры Вооруженными силами России он обсудил с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

«Международное сообщество должно продолжать обеспечивать Украину гуманитарной и военной помощью», — заключил глава польского правительства.

«Премьер-министр, прибывают очередные беженцы из Украины, выживет ли Польша? Будет всё хуже и хуже, начните думать не только об украинцах», — призвала Ryszarda.

Как отмечает «Газета.Ru», Моравецкого также обвинили в пренебрежении интересами собственных сограждан и растрате государственных денег.

«Народ не согласен платить 30 млн из своего кармана. Вы сядете за это!» — предупредил dominik.

Many призвал Моравецкого содержать украинцев на свою зарплату.

«Когда украинцы извинятся за убийство двух поляков при падении их ракеты? Когда они извинятся за волынские события?» — поинтересовался Wojciech.

«Подавай в отставку, вор», — заключил TomCraft.

С начала украинского конфликта в Польшу прибыло рекордное количество беженцев, что стало вызывать недовольство населения страны.

Ранее, 29 ноября, Моравецкий рассказал, что Варшава начала борьбу со злоупотреблением помощью среди беженцев с Украины. До этого, 21 ноября, глава бюро международной политики администрации президента республики Якуб Кумох заявил, что в Польше ожидают прибытия новых беженцев с Украины предстоящей зимой.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.