Российский шоумен Гоген Солнцев попал в больницу.

Как сообщает во вторник, 6 декабря, телеканал РЕН ТВ, Солнцев, находясь в нетрезвом состоянии, упал и ударился головой. После этого его госпитализировали.

По имеющейся информации, у мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. По предварительным данным, сейчас он находится в отделении токсикологии.

Другие подробности не приводятся.

42-летний Гоген Солнцев — звезда многочисленных телешоу. Он также является певцом, актером и радиоведущим.