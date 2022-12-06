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Один человек пострадал при пожаре в Петербурге

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Один человек пострадал в результате пожара во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел 4 декабря в 18:40 в трехкомнатной квартире дома № 74/1 на Будапештской улице. Площадь пожара составила 10 кв. м. К 19:00 он был локализован.

В результате инцидента травмы получил мужчина, его госпитализировали.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее, 5 декабря, мужчина пострадал из-за пожара площадью 25 кв. м в квартире в Липецке. Из-за возгорания 15 жильцов десятиэтажного жилого дома были эвакуированы. Пожарные спасли еще восемь человек.

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