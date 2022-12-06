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Восемь человек эвакуировали из горящего автобуса в Тюмени

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Фото: Соцсети
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В Тюмени на улице 50 лет Октября 6 декабря загорелся автобус. Из транспортного средства эвакуировали восемь человек.

К тушению пожара у бизнес-центра «Петр Столыпин» привлекли три единицы техники.

«Возгорание маршрутного автобуса произошло на перекрестке улиц 50 лет Октября и Максима Горького. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Задымление во время движения заметил сам водитель.

«Сначала повалил дым, потом водитель стал всех просить срочно выйти. Водитель выбрался последний, ему пришлось вылезать через форточку», — рассказала пассажирка сайту 72.RU.

Ранее, 2 декабря, в городе Салават в Башкирии сгорел пассажирский автобус. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.

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