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Под Новосибирском подросток зарезал таксиста

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Фото: СУ СК России по Новосибирской области
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В Новосибирской области 17-летний молодой человек убил таксиста. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как установили следователи, 4 декабря подросток вызвал себе автомобиль в одно из сел Барабинского района.

«Во время поездки несовершеннолетний нанес имеющимся при себе ножом множественные удары в область шеи и лица водителя транспортного средства. 62-летний потерпевший смог оказать сопротивление и уехать с места происшествия до следующего села, но там скончался от полученных ран», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Следователи намерены ходатайствовать об его аресте.

Ранее, 4 декабря, тело женщины с огнестрельными ранениями было обнаружено в припаркованном автомобиле в Москве.

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