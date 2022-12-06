В Красноярске 8-летнюю девочку не пустили на занятия из-за опоздания

В Красноярске 8-летнюю девочку не пустили на занятия из-за опоздания

2022-12-06 07:51:16

2022-12-06 07:51:16

2022-12-06 07:51:16

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