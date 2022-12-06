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Число погибших в результате взрыва в Нижневартовске возросло до восьми

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Фото: РИА Новости/пресс-служба правительства Нижневартовска
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Число жертв взрыва в Нижневартовске, который произошел 4 декабря, возросло до восьми. Об этом 6 декабря сообщили в Telegram-канале администрации города со ссылкой на данные ГУ МЧС России по Югре.

«В 05:54 обнаружено тело второго погибшего», — говорится в сообщении.

Таким образом, в настоящий момент пропавшими без вести считаются пять человек. На месте взрыва продолжают работать спасатели и сотрудники спецслужб.

Ранее в этот день сообщалось о семи жертвах инцидента. Было обнаружено тело женщины.

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на улице Мира вечером 4 декабря. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа в одной из квартир.

Как удалось узнать «Известиям», на третьем этаже во втором подъезде дома нашли разгерметизированный баллон газа.

Сперва появилась информация о шести погибших и девяти пострадавших. Пятеро из них были госпитализированы.

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский заявил, что двое остаются в крайне тяжелом состоянии.

Следственное управление СК по ХМАО-Югре возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» по факту случившегося.

По данным следователей, взрыв произошел при монтаже газовой горелки к баллону.

По информации источника «Известий», есть еще два фактора, которые могли привести к взрыву: утечка газа и механическое повреждение баллона.

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