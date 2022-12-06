Один человек погиб из-за взрыва на водопроводной станции в Токио

Один человек погиб в результате взрыва на водопроводной станции в Токио. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на полицию.

Как отмечает агентство, около 11 утра (05:00 мск) в противопожарные службы поступило сообщение, что на водопроводной станции в районе Эдогава в Токио произошел взрыв.

В результате аварии один человек был госпитализирован, но позднее агентство сообщило, что мужчина скончался в больнице.

Уточняется, что инцидент произошел на строительной площадке в ходе ремонтных работ по замене лестницы в одном из канализационных колодцев.

Предположительно, еще один сотрудник оказался заблокированным в канализационном колодце, однако подтверждения этому пока не поступало.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что в турецком порту Самсун на побережье Черного моря произошел взрыв, после чего начался пожар. Возгорание удалось быстро локализовать и потушить.