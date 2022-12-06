Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине

Совет безопасности ООН проведет заседание по гуманитарной обстановке на Украине во вторник, 6 декабря. Об этом сообщил зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

«Западники вновь созвали заседание СБ по Украине, выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей. <...> Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним», — отметил он в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона не избегает обсуждений украинского кризиса, но вместе с тем стремится обратить внимание Совбеза на неудобные аспекты происходящего.

Информация о предстоящем заседании появилась накануне. С инициативой выступили Мексика и Франция. Ожидается, что на мероприятии выступит с докладом представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Ранее, 3 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ООН обратить внимание на проблему сексуального насилия в отношении украинских беженок в Европе.

До этого, 19 ноября, Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН письмо с данными о жестоком обращении украинских боевиков с российскими военнопленными и призвала Антониу Гутерриша добиться соблюдения Киевом международного гуманитарного права.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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