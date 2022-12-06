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Сюжет:

В КНР заявили о необходимости противостоять гегемонии США

Global Times: вмешательство США в конфликт на Украине показало необходимость их разгрома
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Вмешательство в украинский конфликт стало очередной попыткой США навязать свою гегемонию. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил обозреватель китайского издания Global Times.

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«Вашингтон постоянно призывает Европу оказывать давление на Россию и вместе с тем провоцирует жестокую конкуренцию, которая разрушает европейскую экономику. В результате доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества падает», — говорится в публикации.

Отмечается, что текущее десятилетие должно стать решающим в противостоянии господству Штатов и установлении новых принципов международных отношений, основанных на идее подлинного равенства государств и общечеловеческих ценностях.

«Сейчас всё больше стран начинают понимать, что так называемый глобальный порядок является исключительно продуктом всеобъемлющего доминирования США, преследующих собственные интересы», — подчеркивает автор статьи.

Ранее, 27 ноября, министр иностранных дел КНР Ван И заявил о приверженности Пекинв идее многополярного мира. Он добавил, что в этой связи китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне ради всестороннего развития обоих государств.

20 ноября обозреватель The Wall Street Journal высказал мнение, что укрепление китайского цифрового юаня создает угрозу для доллара США. Кроме того, это ставит под вопрос влияние США на международное сообщество.

29 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а на смену приходит совершенно иная система.

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