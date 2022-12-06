Юрист раскрыл новую схему обмана мошенников

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новой схеме обмана со «службой поддержки банка».

В беседе с агентством «Прайм» во вторник, 6 декабря, специалист рассказал, что мошенники во время звонка представляются «сотрудниками банков» и сообщают жертве об оформлении кредита на ее имя. Для убеждения человека они даже присылают изображения заявления, в котором указаны персональные данные жертвы и ее поддельная подпись.

Соловьев отметил, что в такой момент критическое мышление у человека отключается, сообщает телеканал «360». В большинстве случаев подобные «доказательства» убеждают будущих потерпевших, те спешно соглашаются помочь установить истину и переводят денежные средства на «безопасный» счет, следуя инструкциям мошенников.

Позже выясняется, что никаких кредитов на их имя оформлено не было, пишет Федеральное агентство новостей.

Юрист напомнил, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не присылают документы, пишет сайт aif.ru. Доверять фото в мессенджерах и соцсетях не нужно, отмечает Life.ru.

Злоумышленники пытаются ввести в заблуждение россиян с помощью такой схемы в центральных российских регионах, Поволжье, ДФО и Сибири, уточняет «Москва 24».

5 декабря руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров предупредил о риске утечки данных через домашнюю сеть Wi-Fi. По его словам, такие сети до сих пор не избавились от базовой уязвимости, позволяющей внешним пользователям в них вламываться, и «надежнее всё-таки провод».