МО РФ: Киев пытался нанести удары советскими БЛА по военным аэродромам Дягилево и Энгельс

Утром в понедельник, 5 декабря, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, сообщили в Минобороны РФ.

Как отметил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, целями беспилотников являлись российские самолеты дальней авиации. В результате атаки трое военных погибли, еще четверо пострадали.

По словам Конашенкова, войскам РФ удалось перехватить беспилотники. Однако из-за падения аппаратов и последовавшего взрыва была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Пострадавшие военные были доставлены в больницу.

В этот же день экстренные службы сообщали, что в результате трагедии в Рязанской области двое пострадавших получили тяжелые травмы.

Ранее, 2 декабря, в Минобороны сообщали, что истребительная авиация России сбила в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР) украинский истребитель МиГ-29. Уточнялось, что объект был сбит в районе населенного пункта Украинка.

30 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в районе города Артемовск (укр. название — Бахмут) в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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