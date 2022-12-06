Риелтор порекомендовала россиянам не продавать единственное жилье

Продажа единственного имеющегося жилья ради покупки нового или ради денег ― не самая безопасная операция, сопровождающаяся большим количеством рисков. Об этом 6 декабря предупредила президент НП «Российская Гильдия Риелторов» Ирина Зырянова.

Она подчеркнула, что риелтор не имеет права советовать клиентам продавать свое единственное имеющееся жилье.

«На практике продажа единственного жилья часто сопровождается встречной покупкой строящегося — квартиры, дома. То есть обусловлена будущим улучшением жилищных условий. И ради этого продавец идет на риск: продает единственное жилье и в связи с тем, что новостройка еще не сдана, переезжает в арендуемую жилплощадь», ― приводит слова риелтора агентство «Прайм».

Глава «Российской Гильдии Риелторов» отметила важность хорошего специалиста по недвижимости, чтобы клиент при продаже своей единственной собственности смог надежно и гарантированно впоследствии въехать в новое жилье.

«Но до того, как пойти по этому пути и продать свою единственную квартиру, собственник должен хорошо обдумать такое решение и просчитать все риски», ― заметила она.

Ранее, 24 ноября, аналитики зафиксировали рост среднего срока продажи жилья в России. Так, сейчас в среднем с момента начала продажи до совершения сделки проходит четыре месяца. Это рост на 13% с аналогичным показателем в июне этого года.

Еще сильно дольше ждут покупателя владельцы инвестиционных квартир, которые выставляются на продажу после приобретения с ожидаемым уровнем доходности. Те больше заинтересованы в том, чтобы заключить выгодную сделку, чем быстро продать недвижимость.