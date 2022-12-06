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Риелтор порекомендовала россиянам не продавать единственное жилье

Риелтор Зырянова предупредила россиян о рисках при продаже единственного жилья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Продажа единственного имеющегося жилья ради покупки нового или ради денег ― не самая безопасная операция, сопровождающаяся большим количеством рисков. Об этом 6 декабря предупредила президент НП «Российская Гильдия Риелторов» Ирина Зырянова.

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Она подчеркнула, что риелтор не имеет права советовать клиентам продавать свое единственное имеющееся жилье.

«На практике продажа единственного жилья часто сопровождается встречной покупкой строящегося — квартиры, дома. То есть обусловлена будущим улучшением жилищных условий. И ради этого продавец идет на риск: продает единственное жилье и в связи с тем, что новостройка еще не сдана, переезжает в арендуемую жилплощадь», ― приводит слова риелтора агентство «Прайм».

Глава «Российской Гильдии Риелторов» отметила важность хорошего специалиста по недвижимости, чтобы клиент при продаже своей единственной собственности смог надежно и гарантированно впоследствии въехать в новое жилье.

«Но до того, как пойти по этому пути и продать свою единственную квартиру, собственник должен хорошо обдумать такое решение и просчитать все риски», ― заметила она.

Ранее, 24 ноября, аналитики зафиксировали рост среднего срока продажи жилья в России. Так, сейчас в среднем с момента начала продажи до совершения сделки проходит четыре месяца. Это рост на 13% с аналогичным показателем в июне этого года.

Еще сильно дольше ждут покупателя владельцы инвестиционных квартир, которые выставляются на продажу после приобретения с ожидаемым уровнем доходности. Те больше заинтересованы в том, чтобы заключить выгодную сделку, чем быстро продать недвижимость.

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