В Москве открылась регистрация на катки фестивальных площадок

Регистрация на бесплатные катки фестивальных площадок «Московские сезоны» стартовала в Москве. Об этом в понедельник, 5 декабря, говорится на сайте столичной мэрии.

В организационном комитете мероприятий сообщили, что москвичи и гости столицы могут бесплатно покататься на коньках, если предварительно пройдут электронную регистрацию. С 9 декабря на 19 катках катание будет организовано по сеансам. Предварительная регистрация доступна в приложении «Московские сезоны» и на сайте moscowseasons.com, уточняет «Москва 24».

В оргкомитете посоветовали любителям активного отдыха заранее приходить на выбранную локацию и предупредили, что регистрация отменяется при опоздании более чем на полчаса.

Коньки можно будет взять в аренду (50 рублей + залог в 2 тыс. рублей), как и комплект защиты (50 рублей и залог в 1 тыс. рублей) и шлем (также 50 рублей + залог в 1 тыс. рублей), пишет сайт kp.ru.

На каток допускаются дети в возрасте от трех лет, однако до 14-летнего возраста выходить на лед они смогут только в сопровождении взрослых, уточняет агентство городских новостей «Москва». Родителям могут выдать валенки за залог в размере 1 тыс. рублей.

Отмечается, на каток нельзя будет проносить сумки и рюкзаки, пакеты, продукты питания и другие личные вещи, уточняет RT.

Катки будут открыты в будни с 11:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00. Время начала сеанса может поменяться из-за непогоды, пишет РИАМО.

Посетители площадок могут также поучаствовать в сборе новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает». В штабах можно будет передать новогодние подарки детям жителей новых территорий России и участникам специальной военной операции.

28 ноября прошло торжественное открытие ГУМ-Катка на Красной площади. Новому сезону дало старт ледовое шоу Татьяны Навки. Известные фигуристы представили фрагмент спектакля «Шахерезада» по мотивам собрания арабских сказок «Тысяча и одна ночь», сообщает телеканал «Звезда».

Как отмечает НСН, в будние дни первые четыре сеанса ГУМ-Катка можно будет посетить бесплатно. Продолжительность сеанса — один час.

30 ноября глава Минблагоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что парки Подмосковья начали подготовку к новогодним праздникам. 1 декабря катки заработали в восьми парках, сообщает телеканал «360».

25 ноября самый большой каток с искусственным льдом в Москве открылся на ВДНХ. Площадь ледовой площадки составляет 20 тыс. кв. м, она рассчитана на 4,5 тыс. человек.