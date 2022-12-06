Польский журналист заявил о смерти двух наемников на Украине

Два польских наемника, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибли в ходе спецоперации. Об этом 5 декабря заявил журналист Polsat News Матеуш Лаховский.

«Два поляка — Януш Шеремета, псевдоним «Казак», и его коллега Кшиштоф из интернационального легиона — погибли вчера на фронте», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее, 29 ноября, офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что польские наемники, воюющие на стороне Украины, несут большие потери в районе городов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других участках фронта.

Накануне СМИ сообщали, что в польском городе Ольштын организуют кладбище для захоронения погибших на Украине наемников, которое будет устроено по так называемому американскому типу, когда на зеленом газоне устанавливают одинаковые надгробья.

Командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 26 ноября сообщил, что подразделения ВСУ под населенными пунктами Сватово и Кременная в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников. По его словам, большинство из них — поляки, выдающие себя за добровольцев, но на деле являющиеся кадровыми военными Вооруженных сил Польши.

В начале ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские разведчики уничтожили отряд польских наемников. Военные захватили оружие иностранного производства в качестве трофеев.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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