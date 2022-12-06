Российские военные доставили письма родственников солдатам в зоне СВО

Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи доставили письма и посылки от родственников своих сослуживцев, которые выполняют задачи в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщило Минобороны России.

«Наша функция ― это доставка почтовых отправлений, бандеролей, писем непосредственно на линию соприкосновения», ― пояснил начальник обменного пункта Константин.

Он рассказал, что его подразделение занимается получением, сортировкой и доставкой по адресу почты.

По словам Константина, за день военные почтальоны могут доставлять до 1 тыс. отправлений и бандеролей служащим российских вооруженных сил.

Почтальоны стремятся передавать поручения как можно оперативнее.

«Стараемся всё это (передать почту. ― Ред.) очень быстро. Чтобы бойцы получили весточку от близких, от родных. Чтобы они были рады, что их ждут дома», ― подчеркнул один из военнослужащих обменного пункта.

Обращается внимание на то, что зачастую бойцам пишут не только их родственники и близкие, но и, например, школьники.

«Поддерживали, оказывали моральную поддержку, многим это очень сильно помогло. Их слова не прошли просто так, а донесли каждому солдату, что они ценны. <…> Чувствовал домашнее тепло. Как будто дома», ― отметил важность подобной связи российский военнослужащий Иван.

Помимо этого, и сами военнослужащие могут отправлять письма своим родственникам. Для этого каждый из них обеспечен бумагой, конвертами и письменными принадлежностями.

Ранее, 5 декабря, Министерство обороны России рассказало, как российские граждане могут отправить письма и посылки военнослужащим в зоне СВО.

Воинские части, в которых бойцы проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) ВС России. Родственники и близкие друзья военных могут отправлять письма и посылки в любом отделении «Почты России». Нужно лишь указать адрес: 103400, город Москва-400, номер воинской части.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.