Свято-Тихвинский храм в Лисичанске пострадал в результате обстрела ВСУ

Удары со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к серьезным разрушениям на территории Свято-Тихвинского храма в Лисичанске. На месте происшествия побывал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Снаряды, выпущенные из РСЗО «Град», попали в здание небольшой гостиницы, в которой ночевали гости и паломники. В результате был уничтожен склад, комнаты, осколками разорвало иконы, стоявшие у входа в покои. К счастью, на момент прилета внутри никого не было.

Отмечается, что по следам разрушений можно отследить направление ударов. Так, административное здание обстреляли со стороны Лисичанского НПЗ и Спорного, а сам храм — с Белой Горы. При этом на церковной территории не базируются ни российские служащие, ни народная милиция. Единственный «след» пребывания военных — деревянные ящики из-под боеприпасов, однако они пустуют и используются исключительно для отопления помещений.

На сегодняшний день Свято-Тихвинский храм продолжает работу: можно помолиться, поставить свечи, даже заказать заупокойную. Служитель храма Владимир Быстриков встречает прихожан и сам поет на клиросе — остальные певчие разъехались.

«На последствия обстрелов служители уже не жалуются, знают, насколько тяжело сейчас священникам и прихожанам православной церкви на Украине, кто ежедневно подвергается репрессиям со стороны СБУ», — поделился Быстриков.

Накануне военкор Зименкин показал разрушения на территории храма, зафиксированные с помощью дрона. На представленных кадрах видно, что у одного из зданий снарядом сорвало крышу.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».