В МИД РФ назвали взвешенными позиции арабских стран по Украине

Арабские государства выбрали взвешенную политику в отношении конфликта на Украине. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью телеканалу RT Arabic, видеофрагмент которого опубликован 5 декабря в Telegram-канале.

«С самого начала арабские страны приняли взвешенный подход [по ситуации на Украине], и это касается не только заявлений или закрытых встреч, но и документов. Среди них ― итоговый документ заседания ЛАГ (Лига арабских государств. ― Ред.) в Каире на уровне глав МИД», ― рассказал Богданов.

Дипломат подчеркнул, что Россия очень ценит такую взвешенную позицию со стороны ЛАГ.

Накануне агентство Reuters сообщало, что организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) не будет менять свою позицию в отношении добычи и поставок нефти, несмотря на эмбарго на цены на нефть из России, введенное странами G7, ЕС, а также Австралией.

Ранее, 12 октября, президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность своей страны быть посредником между РФ и Украиной. Помимо этого, сообщалось что Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам.

Накануне российский лидер заявил, что отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов остаются важным фактором стабильности в регионе.

Между тем 15 октября стало известно, что Саудовская Аравия выделила $400 млн на гуманитарную помощь для Украины. Решение было принято после телефонного разговора между наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом и украинским лидером Владимиром Зеленским.