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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, отсутствие осадков, местами гололедица и до 12 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 6 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –8 до –6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –12.

В Московской области ожидается от –11 до –6 градусов в дневное время суток и до 14 градусов мороза — в ночное.

Днем прогнозируется южный ветер со скоростью 6–16 м/с, ночью — юго-восточный ветер, его скорость составит 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 757–759 мм ртутного столба.

Ранее, 5 декабря, Гидрометцентр сообщил, что «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально низких температур в Москве и Подмосковье продлили до 21:00 6 декабря.

В этот же день синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов в беседе с «Известиями» спрогнозировал повышение температуры и значительное увеличение снежного покрова в Москве на предстоящей неделе. По его словам, погода начнет меняться с четверга.

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