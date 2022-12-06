Участок «оранжевой» ветки метро Москвы откроют досрочно

Движение на участке Калужско-Рижской линии метро Москвы от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки» запустят раньше срока во вторник, 6 декабря. Об этом в понедельник, 5 декабря, говорится на сайте мэрии столицы.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, движение поездов на указанном участке будет запущено на два дня раньше срока. Пассажиры снова смогут пользоваться станциями «Шаболовская», «Ленинский проспект», «Академическая» и «Профсоюзная», пишет сайт kp.ru.

Участок был временно закрыт в связи с проходкой тоннеля на будущей Троицкой ветке подземки. Работы удалось завершить досрочно.

Для пассажиров на время ограничений запустили бесплатные компенсационные автобусы, кроме того, бесплатными сделали два трамвайных маршрута, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Чиновник отметил, что Троицкая линия метро будет проходить от станции «ЗИЛ» до города Троицк, отмечает РИАМО. Таким образом, сотни тысяч жителей столицы получат скоростной транспорт рядом с домом, а Новая Москва станет еще доступнее, сообщает «Москва 24».

30 ноября в столице началось строительство новой станции метрополитена — «Крымская». Как рассказал заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев, там оборудуют два вестибюля, один из которых будет соединять станцию с МЦК для более комфортного передвижения пассажиров, отмечает телеканал «360».

В настоящее время специалисты проводят работы по возведению свай и панировке стройплощадки. В скором времени начнется монтаж туннелей.