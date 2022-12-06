Минобороны: при атаке беспилотников ВСУ на аэродром трое российских военных погибли

Украинские беспилотники были уничтожены при попытке атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. При этом трое бойцов ВС РФ погибли, четверо пострадали. Соответствующую информацию в понедельник, 5 декабря, распространило российское Министерство обороны.

«Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что в результате падения и взрыва подбитых беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Ранее, 30 ноября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в районе города Артемовск (укр. название — Бахмут) в ДНР.

До этого, 23 ноября, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять дронов противника в Черном море и в районе Севастополя.

Накануне глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в городе сбили два беспилотника. Позднее он сообщил, что эти беспилотники пытались атаковать Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС).

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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