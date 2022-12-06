Эксперт рассказал о целях ракетного удара 5 декабря

Нанесенные 5 декабря ракетные удары имели как военное, так и моральное значение, объяснил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Мы в очередной раз дали понять противнику, что ваши снаряды закончатся раньше, чем наши ракеты. Также это был болезненный для противника ответ на акции против наших аэродромов. Удары наносились по военным целям или связанной с продолжением боевых действий инфраструктурой, в том числе и энергетической. Отсутствие энергоснабжения серьезно затрудняет ремонт техники, работу складов, переброску войск украинским формированиям. Создаст ряд других проблем. Все эти факторы, мешающие противнику эффективно и планомерно работать, в итоге облегчают действия наших войск на линии соприкосновения», — рассказал эксперт.

В Минобороны РФ сообщили, что утром 5 декабря украинские вооруженные формирования предприняли попытку вывести из строя российские самолеты дальней авиации. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) хотели нанести удары реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), были перехвачены. Трое военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме из-за взрывов фрагментов БПЛА, получили смертельные ранения. Еще четверо раненных доставлены в медицинские учреждения, отметили в военном ведомстве.

Сорвать этим террористическим актом боевую работу российской дальней авиации противнику не удалось, добавили в Минобороны.

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