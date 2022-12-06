Эксперты заявили о возможном подорожании нефти до $100 из-за ограничений G7

На фоне введения западными странами потолка цен на нефть из РФ стоимость черного золота может вырасти выше $100 за баррель, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Это произойдет, если Россия на законодательном уровне запретит отечественным компаниям продажу сырья в страны, поддерживающие ограничения, тем самым снизив поставки на мировой рынок.

Однако есть и другой сценарий, при котором РФ перенаправит выпадающие поставки в Азию — в этом случае цена на нефть может закрепиться на текущем уровне в $85 за бочку, считают аналитики.

С 5 декабря вступили в действие запрет на поставляемую морем российскую нефть в ЕС, а также потолок цен (максимально разрешенная стоимость) на энергоресурс из России, который страны Евросоюза и G7 установили на уровне $60 на баррель. Россия готовит ответные действия, заявил в тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Нефть толку: черное золото может подорожать до $100 из-за ограничений G7