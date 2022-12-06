Скончался советский актер Юрий Дубровин

Советский и российский актер, заслуженный артист России Юрий Дубровин умер в возрасте 83 лет. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила «Российская газета».

Подробности смерти артиста не приводятся. По данным издания, в 2014 году Юрий Дубровин переехал в Германию к семье сына Аркадия, пишет Life.ru.

Юрий Дубровин родился в Рязанской области в 1939 году, учился во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова) в мастерской Михаила Ромма.

На экране Дубровин впервые появился в 1959 году, сыграв дружинника в фильме «Ребята с нашего двора». Как отмечает сайт kp.ru, в 1963 году стал штатным актером студии имени Довженко.

Находясь на съемках в Киеве в 2006 году перенес два инсульта. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», артист плохо ходил из-за нескольких инсультов, после которых у него так и не восстановились левые рука и нога.

В 2016 году он снимался в короткометражном фильме «Недолет» своего внука, режиссера Ивана Дубровина. Эта роль стала для него одной из последних.

Дубровин в основном известен по эпизодическим ролям в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Узник замка Иф» и «Алые паруса». Также он снимался в таких фильмах, как «На семи ветрах», «Живые и мертвые», «проверка на дорогах» и других. Всего за свою карьеру Дубровин сыграл порядка 150 ролей, пишет REGNUM.