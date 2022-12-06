В Одессе остановили работу котельных из-за повреждения энергосистемы

Работа котельных была приостановлена в Одессе на фоне проблем с энергоснабжением. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«Из-за отсутствия электроэнергии в Одессе остановлена работа котельных КП «Теплоснабжение города Одесса». <...> Ситуация трудная, но контролируемая», — говорится в его видеообращении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.

Отмечается, что подача воды также нарушена. Рассматривается вариант организованного подвоза воды во все районы на спецмашинах.

Также Труханов напомнил, что жители города могут обратиться в «пункты несокрушимости», где можно согреться и подзарядить электронные устройства.

Ранее в этот день замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о повреждении двух объектов инфраструктуры в Одесской области. Он добавил, что на месте работает государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Тогда же стало известно о двух сильных взрывах в Одессе. Отмечалось, что с места прилета поднимались густые столбы дыма. В социальных сетях местные жители рассказали, что из-за взрывов во многих районах города пропал свет.

Кроме того, украинские СМИ сообщили, что в Одессе после прилетов обесточены все насосные станции и резервные линии, по всему городу отсутствует водоснабжение.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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