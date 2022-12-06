Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg сообщило о планах США поставить Тайваню около 100 ракет для ЗРК Patriot
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на маслозаводе в Адыгее
Общество
В Москве открылась регистрация на катки фестивальных площадок
Мир
Министры обороны Украины и США обсудили усиление системы ПВО ВСУ
Мир
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Мир
В США начали проверку Neuralink из-за жалоб на испытания на животных
Мир
Один человек погиб из-за взрыва на водопроводной станции в Токио
Мир
Премьера Польши Моравецкого призвали к отставке после слов об Украине
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил о возгорании в районе аэродрома
Мир
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Общество
Число погибших после взрыва в Нижневартовске увеличилось до восьми
Экономика
Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября

Карякин оценил шансы Непомнящего и Лижэня в борьбе за шахматную корону

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-чемпион мира, двукратный победитель командного чемпионата мира Сергей Карякин оценил перспективы претендентов на мировую шахматную корону — россиянина Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня.

Армагеддон в Рейкьявике: как Непомнящий обыграл Карлсена, но не взял титул
В финале ЧМ по шахматам Фишера россиянин в решающей партии уступил Хикару Накамуре

«Любой матч за мировую шахматную корону — это 50 на 50. Речь о сильных гроссмейстерах, которые много готовятся, живут этим матчем. Вопрос — кто будет в лучшей форме весной 2023 года», — подчеркнул в интервью «Известиям» Карякин.

По его словам, важно и то, как пройдет начало матча, сможет ли один из участников захватить лидерство. При этом Карякин уверен, что матч получится интересным.

«Думаю, что Непомнящему поможет опыт участия в матче на первенство мира. Ян способен учиться на своих ошибках. Тот матч у Непомнящего не сложился. Сильно за него болел, был в его команде. Ян был в хорошей форме. Мы играли много тренировочных партий, где он демонстрировал высокий уровень, но на матче с Магнусом был полный провал. С чем это связано, сказать сложно, но там не только шахматные причины, но и психологические», — отметил Карякин.

Также титулованный гроссмейстер заявил, что не вошел бы в команду Дин Лижэня ни при каких обстоятельствах.

«Нет, я не могу помогать конкуренту российского шахматиста в матче на первенство мира. Это низко. При всех наших разногласиях с Яном никогда не буду передавать личную информацию о нем его конкурентам. Так не делается», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

В ближайшие 20 лет шахматы ждет серьезная трансформация

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022