Карякин оценил шансы Непомнящего и Лижэня в борьбе за шахматную корону

Вице-чемпион мира, двукратный победитель командного чемпионата мира Сергей Карякин оценил перспективы претендентов на мировую шахматную корону — россиянина Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня.

«Любой матч за мировую шахматную корону — это 50 на 50. Речь о сильных гроссмейстерах, которые много готовятся, живут этим матчем. Вопрос — кто будет в лучшей форме весной 2023 года», — подчеркнул в интервью «Известиям» Карякин.

По его словам, важно и то, как пройдет начало матча, сможет ли один из участников захватить лидерство. При этом Карякин уверен, что матч получится интересным.

«Думаю, что Непомнящему поможет опыт участия в матче на первенство мира. Ян способен учиться на своих ошибках. Тот матч у Непомнящего не сложился. Сильно за него болел, был в его команде. Ян был в хорошей форме. Мы играли много тренировочных партий, где он демонстрировал высокий уровень, но на матче с Магнусом был полный провал. С чем это связано, сказать сложно, но там не только шахматные причины, но и психологические», — отметил Карякин.

Также титулованный гроссмейстер заявил, что не вошел бы в команду Дин Лижэня ни при каких обстоятельствах.

«Нет, я не могу помогать конкуренту российского шахматиста в матче на первенство мира. Это низко. При всех наших разногласиях с Яном никогда не буду передавать личную информацию о нем его конкурентам. Так не делается», — добавил он.

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