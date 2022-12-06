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Пять человек отравились угарным газом в Калуге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пять человек, из них трое — дети, отравились угарным газом в Калуге. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил источник «Известий».

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел накануне вечером. Все пострадавшие были эвакуированы.

Причины случившегося в настоящий момент неизвестны.

Ранее, 3 декабря, в Москве обнаружили тела трех людей, погибших, предположительно, из-за отравления угарным газом. На месте работают специалисты, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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