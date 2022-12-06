Белый дом назвал ожидаемой реакцию Москвы на ограничение стоимости нефти

В Вашингтоне не удивились реакции Москвы на введение потолка цен на нефть из России. Об этом 5 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакции и таким заявлениям», — сказала она.

Жан-Пьер считает, что в данный момент необходимо обеспечить поток нефти из РФ на мировой рынок.

По ее мнению, установленная предельная цена на уровне $60 за баррель является достаточной для того, чтобы Москва могла экспортировать нефть в другие страны.

При этом Жан-Пьер указала на то, что ценовой потолок еще может быть скорректирован, чтобы ограничить доходы России от продажи «черного золота».

«Мы считаем, что речь идет о беспрецедентном шаге, который в данном случае демонстрирует единство США, а также их союзников и партнеров. Мы считаем, что это шаг вперед», — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель 2 декабря. 5 декабря новая политика вступила в силу.

Также 5 декабря официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС не будет комментировать заявление Москвы насчет «потолка» цен на российскую нефть. В то же время в ЕК отметили, что будут анализировать дальнейшее развитие ситуации.

Ранее в этот день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что действия G7, Австралии и Евросоюза напоминают «ему толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду».

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия создаст механизм, запрещающий торговать нефтью при потолке цен. Он пояснил, что такой механизм будет касаться не только потолка цен на нефть, но и на другие продукты, торгующиеся на рынках как в России, так и за рубежом.

Еще в октябре президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

Западные страны договорились ввести эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в ЕС, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии в сентябре.

Аналогичные ограничения также ввел Евросоюз, они вступили в силу 5 декабря. Отмечается, что блок остановился на показателе в $60, хотя страны Балтии и Польша предлагали опустить его до $30.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».