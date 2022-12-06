В Риге рассказали о подготовке к Рождеству в эпоху энергокризиса

Власти Риги были вынуждены отказаться от праздника света «Staro Riga» и установить меньше рождественских елок в 2022 году. Об этом «Известиям» рассказали в городской Думе.

На многих ярмарках Германии теперь используют энергосберегающее освещение. Испанские города закрывают праздничные рынки раньше, чем обычно. А в Вене глинтвейн стоит уже €12.

После двух лет пандемии рождественские ярмарки Европы наконец должны были открыться в штатном режиме. Однако 2022 год принес новые вызовы. С одной стороны — энергетический кризис и инфляция, а с другой — этическая дилемма: можно ли устраивать пир в разгар конфликта на Украине.

Страны Прибалтики все-таки развернули ярмарки. Депутат Рижской думы Яков Плинер напомнил в беседе с «Известиями», что в сентябре из-за кризиса власти отменили праздник света «Staro Riga».

«Это было потрясающее шоу. Кроме того, мы всегда ставили три новогодние елки: у Дома Черноголовых, (напротив здания Рижской думы), на Домской площади и на набережной. В этом году от одной елки нам пришлось отказаться. И все это вкупе с правилами экономии для простых граждан — теперь в квартирах нельзя держать температуру более +19 градусов», — добавил политик.

Тем не менее сотни огней на праздничной ели в Старой Риге все-таки зажглись уже 27 ноября.

Как рассказали «Известиям» местные жители других стран, несмотря на кризис, атмосфера праздника на улицах в 2022 году осталась прежней.

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Особая атмосфера: как ЕС готовится к Рождеству в энергокризис