Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Ефрейтор Максим Тихонов в ходе наступления российских войск в условиях систематических обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обеспечивал бесперебойную связь своего подразделения с вышестоящим штабом. В свою очередь противник нанес по позициям российских войск удар с применением артиллерии и минометов. В результате атаки со стороны ВСУ один из военнослужащих взвода связи получил осколочное ранение, а также было повреждено коммуникационное оборудование аппаратуры связи.

Несмотря на непрекращающийся обстрел, Тихонов вытащил раненого товарища из-под огня, перенес в укрытие и оказал ему первую медицинскую помощь. Затем ефрейтор передал его медицинскому инструктору для дальнейшей эвакуации, а сам вернулся на позицию, где в кратчайшие сроки восстановил целостность линий связи и работоспособность передающего устройства.

Действия Тихонова позволили обеспечить бесперебойную устойчивую связь командования подразделения в ходе наступления, что позволило вытеснить противника с занимаемых позиций.

При попытке ВСУ лишить группировки российских подразделений прикрытия от ударов с воздуха и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры с применением ударной беспилотной авиации и реактивных систем залпового огня подполковник Эльдар Миргаязов своевременно перевел зенитный ракетный дивизион в наивысшую степень боевой готовности. Он дал команду подчиненным подразделениям на радиолокационное обнаружение, сопровождение средств поражения противника. Миргаязов организовал боевое охранение позиции дивизиона от атак диверсионно-разведывательных групп противника. Кроме того, во время противовоздушного боя он грамотно руководил зенитным ракетным дивизионом, правильно распределяя цели и своевременно выдавая целеуказания на их уничтожение.

Благодаря действиям Миргаязова все обнаруженные воздушные цели ВСУ были уничтожены, в том числе снаряды РСЗО и ударный беспилотный летательный аппарат. Также удалось сохранить жизни российских военнослужащих и не допустить нанесения ударов с воздуха по позициям, живой силе и технике прикрываемых подразделений.

ВСУ, предприняв попытку захватить пункт управления батальонной тактической группы российских войск и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры, атаковали позиции РФ. Командир взвода охраны старший прапорщик Евгений Храмов распределил личный состав и технику, составил план охраны и обороны, организовал инженерные заграждения на особо опасных направлениях. В результате очередного вражеского артиллерийского обстрела двое военнослужащих подразделения охраны получили ранения, Храмов вытащил их из-под обломков горящего здания и оказал первую медицинскую помощь, добавили в Минобороны.

Отмечается, что Храмов вместе с подчиненными отразил пять попыток противника прорвать оборону российского подразделения. Всего им было уничтожено две бронемашины, а также более десяти человек личного состава ВСУ.

Ранее, 5 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что цель российского удара по инфраструктуре Украины достигнута, все назначенные 17 объектов поражены.

В этот же день командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные полностью удерживают инициативу на всех линиях боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР, ДНР) и постепенно продолжают наступление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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